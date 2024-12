Fugge per evitare alcol test, arrestato dalla polizia

Un trentenne di origine straniera è stato arrestato ad Alessandria dalla polizia stradale per essersi dato alla fuga nel corso di un controllo con alcol test. L'uomo, alla guida di una Range Rover Sport, ha anche urtato la vettura di servizio: gli agenti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. E' stato poi raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento cui hanno preso parte due volanti della questura. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli.