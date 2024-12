SPARIAMOLA GROSSA

Perdere un dito a Capodanno? È il meno che vi possa capitare

Aria inquinata, polveri sottili, pioggia acida e altre iatture sono tutti i rischi per l'ambiente dovuti ai vituperati botti nella notte di San Silvestro. L'allarme dell'esperto: "Emissioni nocive come 120 inceneritori, mettete la mascherina". E fate una preghiera

Perdere un dito a Capodanno? È il meno che vi possa capitare. Non ci sono solo i rischi per mani e occhi di chi esplode i botti e il panico per gli animali domestici, i fuochi d’artificio sono anche una iattura per l’ambiente. Secondo la Società italiana di medicina ambientale (Sima) la notte di San Silvestro nelle grandi città italiane, soprattutto nella prima ora dopo la mezzanotte, “potrebbe essere paragonata a un’ora in una fonderia” dice il presidente della Sima Alessandro Miani. Questo perché “viene generata un’impennata di inquinamento nell’aria con un aumento del 1.900% rispetto ai valori limite”. E quindi “se dovessi dare un consiglio – aggiunge – direi che indossare la mascherina in quell’ora – dopo il fatidico brindisi di mezzanotte – sarebbe una buona cosa”.

“Durante tutto l’anno – prosegue Miani, intervistato dall’Adnkronos – i fuochi d’artificio producono il 6% del Pm10 presente nelle città italiane, ma nella sola notte di Capodanno le polveri sottili registrano un incremento abnorme, quasi triplicato rispetto al normale limite giornaliero di 50 microgrammi per metro cubo”. E se pensate sia finita, mettetevi l’anima in pace perché il conto dei festeggiamenti può essere ancor più salato. “Botti, petardi e le varie bombe con nomi sempre più eclatanti”, infatti, “rilasciano nell’atmosfera parecchie diossine potenzialmente cancerogene” e dunque pure un tumore, doveste uscire di casa, non ve lo leva nessuno. “Se prendiamo in esame una singola città italiana di medie dimensioni, i fuochi d’artificio esplosi nella sola notte di Capodanno producono emissioni nocive pari a quella dell’attività annuale di 120 inceneritori di rifiuti”. Insomma, qui si fa a gara a chi la spara più grossa.

Non è finita perché c’è anche un effetto long Capodanno, dal momento che “le sostanze liberate in atmosfera possono ricadere al suolo sottoforma di pioggia acida e inquinare i terreni, le falde acquifere, i laghi e i fiumi”. Pesci, frutta e verdura al biossido di carbonio.

E non è tutto. C’è ancora il tema dei rifiuti prodotti dai botti esplosi. “Si stima – prosegue il presidente della Sima nella sua pacata disamina – che il primo gennaio siano 60mila gli involucri esplosi, per un totale di 3-6 tonnellate di rifiuti prodotti che poi sono anche difficili da differenziare per la composizione: il 70% è cartone, plastica, legno o argilla e il 30% polvere pirotecnica che è fatta da nitrato di potassio, zolfo, carbone. Un concentrato di metalli pesanti che comprende anche magnesio e rame”. Impossibile salvarsi.