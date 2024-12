GRANA PADANA

Il Capo Danno della Lega? Salvini

Nelle chat interne, tra auguri e spergiuri, l'intendenza si scambia opinioni e commenti sempre più critici verso il Capitano. "Il suo principale pensiero è tornare al Viminale". La resa dei conti al congresso federale? Chissà, intanto il fronte del Nord alza la testa

“Il suo unico pensiero è quello di tornare al Viminale, dobbiamo riprendere in mano le nostre battaglie”. Ribolle il fine d’anno della Lega e, forse per la prima volta, mette in discussione Matteo Salvini. Per carità, nessuno pensa che si possa arrivare a detronizzarlo, almeno in tempi brevi, ma il feeling tra il Capitano e la sua intendenza pare ormai compromesso. Soprattutto nell’antica guardia sul fronte del Nord che, dopo l’affermazione in Lombardia di Massimiliano Romeo, prende vigore. Se persino uno come il capogruppo a Palazzo Madama, non propriamente un cuor di leone, ha preso coraggio “cantandogliene quattro”, significa che il muro di unanimismo, tradizionale dell’ultimo partito leninista, è stato infranto. Dalla patria di Alberto da Giussano al Veneto, dal Friuli al Piemonte: nelle chat tra gli auguri di Buon Anno ci si scambia opinioni e commenti sempre più critici verso Salvini e la sua stretta cerchia.

“Adesso finalmente possiamo ricominciare a parlare dei nostri temi”. Il sospiro di sollievo a cui si lasciava andare nei giorni scorsi un leghista lombardo conferma che qualche equilibrio è destinato a cambiare nel partito. E lo spartiacque è segnato proprio dall'elezione a segretario della Lega lombarda di Romeo, che in molti vedono come il rappresentante della critica interna verso una strategia meno orientata alle questioni settentrionali rispetto alle spinte nordiste delle origini. “Sono comprensibili le deduzioni per chi assume al Sud ma chiediamo all’esecutivo maggiore attenzione a dove si concentra la produttività”, ha affermato Romeo in Senato sabato prima del via libera definitivo alla manovra. Parole che sintetizzano i malumori montati in questi mesi fra i leghisti del Nord, dal Piemonte al Friuli-Venezia Giulia, passando per Lombardia e Veneto. Quelli per cui, in sintesi, non ci si può fermare al Ponte sullo Stretto. E c’è chi legge anche nell’ottica di questa dinamica le rassicurazioni del ministero guidato da Salvini sull’Alta velocità ferroviaria Brescia-Padova. “È uno dei dossier seguiti con particolare interesse e attenzione dal Mit”, spiegavano ieri dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ribadendo che “la proroga del Dl asset (che avrebbe confermato nel 2025 il sistema di revisione prezzi applicato nel 2024) non è stata tecnicamente possibile nella legge di bilancio” e che “l’obiettivo è intervenire con Rfi all’inizio di gennaio per verificare i nodi tecnici che restano da sciogliere”.

Le riflessioni sull’attenzione al Nord sono destinate a risuonare nel dibattito interno alla Lega, tornato vivace dopo l’assoluzione del leader al processo Open Arms. Il tema è stato posto, ammettono i salviniani, ma non c’è nessuna guerra interna. Il confronto è però destinato a essere ancor più intenso in vista del Congresso federale atteso nei primi mesi dell’anno, in cui Salvini chiederà la conferma nel ruolo di segretario. Fra i suoi fedelissimi c’è il sospetto che qualcuno, in polemica con la leadership attuale, stia lavorando sottotraccia, ma ancora uno sfidante non si intravede. Come data si ipotizza fine febbraio, o marzo al più tardi, ed è aperto anche il discorso relativo alla sede: potrebbe essere in Lombardia, ma anche in Veneto, come occasione per una dimostrazione di forza verso un inevitabile braccio di ferro fra alleati per la scelta del candidato governatore del centrodestra alle Regionali per il post Zaia.

Intanto. la prossima occasione di confronto interno alla Lega potrebbe essere rappresentata dalla riunione dei gruppi parlamentari che, come di consueto, si terrà all'inizio del nuovo anno. Non è escluso che sia messo in discussione anche il ruolo di Romeo come capogruppo al Senato (e in parallelo quello di Riccardo Molinari alla Camera), anche se nessuno al momento avrebbe chiesto un passo indietro ai diretti interessati. “A Salvini non conviene aprire un fronte interno”, spiega un alto papavero leghista.