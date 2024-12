SANITÀ & ISTRUZIONE

Tariffe Sanità, il Tar revoca lo stop. Ma è già caos nelle prenotazioni

Contrordine sulla sospensione del decreto su richiesta del ministero. Resta in vigore il nuovo nomenclatore. Udienza il prossimo 28 gennaio. Scongiurata la paralisi dei Cup. In poche ore, però, si è già prodotta una confusione che durerà giorni

Ci hanno messo una toppa. Il Tar del Lazio ha accolto l’istanza del Governo e ha revocato la sospensiva del decreto che introduce il nuovo nomenclatore tariffario della sanità. Confermando per il 28 gennaio la camera di consiglio per discutere nel merito il ricorso di moltissimi laboratori e ambulatori privati contro le revisione delle tariffe, i giudici amministrativi hanno comunque risposto positivamente alla richiesta urgente del ministero di mantenere in vigore i nuovi parametri economici.

Una decisione assunta in tempi rapidissimi, così come quelli che avevano visto il Governo cercare una soluzione che rischiava e che per alcuni possibili strascichi rischia ancora di avere pesantissime conseguenze sul sistema sanitario e di conseguenza sui cittadini in necessità di visite o esami.

Una risposta attesa di ora in ora, soprattutto, dalle Regioni che dopo aver introdotto nei loro sistemi informatici il nuovo tariffario si erano trovate all’improvviso a dover tornare indietro, con una retromarcia assai complicata se non impossibile proprio per la complessità delle procedure che in una catena telematica legano ogni singolo medico di famiglia ai sistemi regionali e da lì fino alla centrale del Sisac e quindi al Mef attraverso la Sogei.

“Ieri in Campania si sono verificati grandi disservizi con code e sovraffollamento negli studi dei medici, a seguito della decisione del Tar del Lazio di sospendere il decreto con le nuove tariffe per la specialistica ambulatoriale. Questa situazione, è bene ribadirlo, non dipende dai medici prescrittori". Spiega Giovanni Senese, segretario regionale Campania del sindacato dei medici Smi. Problemi e disagi anche nel Lazio con i cittadini costretti a rimpalli tra gli studi medici e i Cup territoriali.

Forti preoccupazioni anche al Nord dove, come in Piemonte, i vertici tecnici della sanità regionale hanno seguito per tutta la mattinata l’evolversi della situazione fino alla notizia della decisione del Tar di revocare la sospensiva sul decreto dopo che il ministero della Salute, attraverso l'Avvocatura dello Stato, ha presentato l’istanza. Il tribunale ha "preso atto della dichiarata gravità delle conseguenze della sospensione del decreto in esame, che determinerebbero il blocco del sistema di prescrizione, prenotazione ed erogazione, con conseguente disservizio all'utenza e ritardi nell'erogazione delle prestazioni e, in ultima analisi, con un impatto sulla salute dei pazienti". Impatto che se scongiurato in parte, resta spada di Damocle sui cittadini. Perché la questione del nuovo tariffario è solo spostata in avanti, tutt’altro che risolta.