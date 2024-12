Lo Russo, Torino è capace di affrontare i cambiamenti

"Torino ha una forza unica, forgiata dal lavoro e dalla capacità di affrontare i cambiamenti. E questa forza sono le persone". Lo afferma, nel messaggio di fine anno sui social, il sindaco Stefano Lo Russo, il quale aggiunge che "anche nel 2025 lavoreremo con il massimo impegno per prenderci cura della nostra comunità, con una visione e con azioni concrete tese a coniugare sviluppo, sostenibilità e protezione sociale". "Torino cambia - prosegue il sindaco - e, come sempre, il cambiamento comporta l'esigenza di affrontare problemi e sfide quotidiane. Sappiamo che non mancano le difficoltà, ma la storia della nostra città ci insegna che, con determinazione, visione di lungo periodo e unità, sapremo superarle, trasformandole in occasioni di rinascita, di crescita e in nuove opportunità, soprattutto per le giovani generazioni".