Codice strada: fugge per evitare test, arrestato ad Alessandria

La polizia di Alessandria ha arrestato, la scorsa notte, un 30enne per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo è anche indagato per guida in stato di ebbrezza. Il 30enne, alla guida di un'auto sportiva è fuggito dal posto di blocco della Stradale che stava effettuando controlli sul rispetto delle norme del codice della strada. Inseguito da due pattuglie delle volanti, è stato raggiunto e bloccato poco dopo. Nelle fasi di inseguimento un'auto della volante ha subito dei danni: dieci giorni di prognosi per gli agenti all'interno.