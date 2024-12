POLITICA & SANITA

Il Doge della sanità lascia Agenas. Mantoan verso un ruolo nel privato

Dietro le improvvise dimissioni del manager dall'agenzia, ufficialmente, la penalizzazione della pensione. Ma anche possibili divergenze con alcuni alti burocrati del ministero e un futuro al vertice di una grande struttura privata del Nord Est

Questione di schèi, ma non solo. Dietro la decisione, per molti se non per tutti improvvisa e inattesa, di Domenico Mantoan di lasciare la direzione di Agenas ci sarebbe altro rispetto ai non trascurabili calcoli su una pensione penalizzata da un’ulteriore permanenza al vertice dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. E chissà che per capire cos’altro ci sia dietro non si debba guardare avanti, magari proprio a un ritorno del Doge della sanità nel suo Veneto non certo per andare ai giardinetti, piuttosto per assumere un ruolo di vertice nel privato.

Chi oggi è rimasto basito dall’annuncio di fine anno, domani potrebbe stupirsi meno nel vedere il manager sessantasettenne assumere un ruolo di vertice in un ospedale di altissima eccellenza come l’Irccs Sacro Cuore Don Calabria di Negrar in Valpolicella, struttura inserita nel complesso della Cittadella della Carità per un totale di quasi mille posti letto. Lì o in un altro polo sanitario privato del Nord Est, è il futuro del manager cui si deve la svolta decisiva che ha portato il Veneto sempre nelle prime posizioni nella classifica della sanità italiana.

Esordi da ufficiale medico all’ospedale militare di Verona, poi incarichi sempre più di rilievo nelle aziende sanitarie della sua regione al cui vertice sanitario approderà nel 2010 e per dieci anni in quel ruolo, svolto con competenze e decisionismo unanimemente riconosciutigli, diventerà il Doge in camice bianco. Con l’altro Doge sarà in piena sintonia per quasi due lustri, poi tra lui e Luca Zaia il clima è cambiato. Nel 2019 quando in Piemonte si insedia la prima giunta di Alberto Cirio, per la direzione regionale della sanità circola proprio il nome di Mantoan, per un po’ sembra fatta, lui ha le valigie pronte, il viatico di Zaia, ma non se ne fa nulla. Pochi mesi dopo arriva il Covid e il ministro della Salute Roberto Speranza lo chiama quale commissario di Agenas, l’agenzia che fino a due anni prima era stata presieduta da un veneto come lui, Luca Coletto poi entrato nel Governo Conte1 come sottosegretario alla Salute. Dal 2019 Mantoan assume, sia pure per un breve periodo, anche l’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, altro “palazzo” strategico per la sanità. Lascerà quella poltrona dopo circa un anno, ma non senza aver assunto decisioni importanti, per passare dal ruolo di commissario a quello di direttore in Agenas. Anche lì introdurrà non pochi interventi di riforma e ammodernamento dell’agenzia che raccorda lo Stato centrale, in particolare il Governo, con le Regioni. Sotto la sua direzione, Agenas è diventata un centro di sanità digitale grazie alla legge 25 del 2022, ha coordinato la riforma della telemedicina del Pnrr e ha avviato monitoraggi approfonditi sulle prestazioni sanitarie regionali. Tra i progetti più recenti, spiccano l’inaugurazione della nuova sede a Roma e l’attività di valutazione di dispositivi medici e apparecchiature ospedaliere.

Passano i governi e il Doge resta. Con quello in carica i rapporti non sembrano presentare criticità con la parte politica, non sempre così con quella tecnica, l’alta burocrazia sanitaria. Carattere non facile, piglio deciso, Mantoan, come si dice, non se la fa spiegare neppure da qualche mandarino ministeriale. Forse c’è anche questo nel novero delle ragioni che lo hanno indotto, oggi, ad annunciare le sue dimissioni che, in un rituale immutabile, mentre interrogano sulle cause quando non del tutto note, non di meno alimentano quesiti su chi arriverà a occupare quel posto.

Già dall’aprile scorso senza un presidente, dopo la sospensione da parte di Palazzo Chigi di Enrico Coscioni, primario dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, perché destinatario della misura cautelare interdittiva del divieto di esercizio della professione medica per un anno, Agenas ha ora bisogno in fretta di una guida operativa.

La scelta del nuovo direttore prevede l’intesa con il Governo della Conferenza delle Regioni presieduta da Massimiliano Fedriga e, quindi, i tempi della sostituzione non potranno essere brevissimi. Nell’attesa si guarda ai possibili successori di Mantoan. Nell’ambiente il nome che ricorre è quello dell’ex direttore generale della programmazione del ministero della Salute Andrea Urbani, attualmente al vertice della sanità del Lazio chiamato in quel ruolo dal governatore Francesco Rocca e probabilmente non proprio felice all’idea di dover rinunciare a un manager di quel livello. Altro papabile è proprio il successore di Urbani al dicastero di Lungotevere Ripa, Americo Cicchetti, ma ovviamente non si esclude che il nome del futuro direttore, alla fine, sia un altro rispetto a queste due ipotesi.

Domande, quelle sulla nuova guida di Agenas, le cui risposte non dovranno tardare ad arrivare. Magari come quelle sul futuro del Doge che potrebbe spiegare anche se e cosa c’è dietro il suo repentino e anticipato di un anno abbandono dell’importante poltrona. Oltre agli schèi.