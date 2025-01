Roma: arrestato ex sindaco Alemanno, violati obblighi sorveglianza

L’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, è stato arrestato e portato nel carcere romano di Rebibbia. L’arresto e la conseguente revoca della messa in prova ai servizi sociali, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, è stato disposto d’urgenza dal tribunale di sorveglianza di Roma e ieri sera, intorno alle 20, Alemanno è stato condotto in carcere. L’avvocato difensore di Gianni Alemanno, Edoardo Albertario, ha confermato il fatto ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni. La misura alternativa alla detenzione era stata concessa all’ex sindaco dopo la condanna definitiva a 22 mesi per traffico illecito di influenze, che gli era stata inflitta dai magistrati romani nell’ambito del processo dell’inchiesta "Mondo di Mezzo" dove erano imputati, tra gli altri, l’ex Nar, Massimo Carminati e il ras delle cooperative romane, Salvatore Buzzi.