Nella notte di San Silvestro cassonetti in fiamme ad Alessandria

Quindici interventi per una ventina di cassonetti distrutti dal fuoco è il bilancio della notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio ad Alessandria. A lungo impegnate le squadre dei vigili del fuoco. La zona più interessata il popoloso quartiere Cristo, ma roghi anche ai rioni Galimberti ed Europista e in via Tiziano vicino al fiume Tanaro. "Fortunatamente - spiegano dal Comando di viale San Giovanni Bosco - le fiamme non hanno danneggiato auto parcheggiate o facciate degli edifici vicini". Sono, invece, tre i contenitori andati a fuoco a Valenza, mentre a Novi Ligure sopralluoghi delle squadre per fumo proveniente da alcuni cestini in strada. "Molto probabilmente - spiegano dal distaccamento cittadino - tra le cause giochi pirotecnici buttati via non completamente spenti".