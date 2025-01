Si chiama Jason il primo bambino nato nel 2025 a Torino

Il primo nato del 2025 a Torino si chiama Jason, venuto alla luce all'ospedale Sant'Anna sei minuti dopo la mezzanotte. È nato da taglio cesareo, la mamma è italiana ed è il primo figlio della coppia. Pesa 4 chili e 10 grammi. L'ultimo nato del 2024 del Sant'Anna è stato Tommaso, alle 23.03, che pesa 3390 grammi. Anche lui primogenito, ma nato da parto spontaneo. Nel 2024 l'ospedale ostetrico ginecologico Sant'Anna di Torino si è confermato tra i primi in Italia per numero di parti e di nascite. Durante l'anno i parti nel presidio sono stati oltre 5450 per 5613 nascite. La proporzione complessiva di tagli cesarei è del 31%, stabile rispetto agli anni precedenti. In quasi il 90% dei neonati da parto vaginale è stato effettuato il contatto pelle-pelle madre neonato, come raccomandato dall'Oms per favorire l'allattamento al seno. Nel 2023 i parti erano stati oltre 5630 per 5798 nascite.

Si chiama Boran ed è nato alle 00.34 il primo nato del 2025 all'ospedale Mauriziano di Torino. Pesa 3670 grammi, venuto alla luce da parto spontaneo, è il terzo figlio di genitori di origine turca. L'ultima nata 2024 al Mauriziano è Carlotta, alle 15.08, pesa 2200 grammi, nata da parto cesareo ed è la prima figlia di genitori torinesi. All'ospedale Mauriziano nel 2024 i parti sono stati 1199, mentre nel 2023 erano stati 1113.