È morta Maria Grazia Sestero, deputata comunista piemontese

È morta a Torino la scorsa notte, a 82 anni Maria Grazia Sestero, deputata per Rifondazione Comunista, assessora in Provincia e a Torino, consigliere regionale, per il Partito Comunista Italiano. Alle spalle una lunga militanza nella sinistra, nell'Anpi ed è stata promotrice di varie iniziative. "Ci ha lasciato Maria Grazia Sestero, consigliera e assessore comunale e regionale, parlamentare, dirigente della sinistra. Ne ricordo la competenza, la passione civile, l'attenzione e la cura per le persone, l'amore per l'insegnamento e per una scuola aperta all'innovazione - ha commentato Piero Fassino - Una donna che ho avuto la fortuna di avere al fianco per anni e che lascia un segno indelebile nei tanti che l'hanno stimata e apprezzata". Anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha espresso il suo cordoglio "Con la scomparsa di Maria Grazia Sestero ci lascia una parte importante della storia politica di Torino, sempre a disposizione della comunità. Ho avuto il privilegio di lavorare con lei, ci mancheranno molto la sua intelligenza e la sua ironia".