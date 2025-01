Piemonte, al via concorso sul Made in Italy rivolto alle scuole

Prende il via il concorso dedicato al Made in Italy, giunto alla sua seconda edizione, dove la Regione Piemonte ha messo a disposizione 50mila euro da destinare per i premi ai progetti delle scuole. Per questo sono stati selezionati dieci istituti distribuiti su sei province, che riceveranno 5mila euro ciascuno. Le proposte progettuali vanno dal settore sartoriale al design, dalle progettazioni artistiche alla valorizzazione del territorio sia dal punto di vista turistico che da quello della tutela e della promozione dei prodotti agroalimentari Made in Italy. Le scuole vincitrici, grazie al contributo, potranno realizzare le idee progettuali attraverso manufatti, campagne pubblicitarie, opere artistiche che saranno presentati in occasione della celebrazione della Giornata nazionale del Made in Italy, che ricorre il 15 aprile. "La politica ha il compito di valorizzare e difendere il Made in Italy. Ecco perché è necessario investire sui giovani e tramandare loro il valore delle eccellenze presenti nella nostra Nazione. Il Made in Italy è bellezza. Insegniamolo", spiega Elena Chiorino, vicepresidente e assessore all'Istruzione e Merito della Regione Piemonte. "Il concorso è una straordinaria opportunità per le nostre scuole e i nostri ragazzi di raccontare, attraverso progetti creativi e innovativi, la ricchezza e la varietà del nostro patrimonio culturale, artistico e produttivo - aggiunge Chiorino - Investire sui giovani significa puntare sulle idee, sulla creatività e sulla capacità di interpretare le eccellenze italiane in chiave moderna, mantenendo vive le tradizioni che ci rendono unici nel mondo". "La Regione Piemonte conferma così il proprio impegno nel sostenere percorsi educativi che coniughino tradizione e innovazione, con l'obiettivo di formare le nuove generazioni come ambasciatori delle eccellenze italiane nel mondo" ha concluso Chiorino.