Ravello (FdI), per antagonisti e violenti peggior inizio 2025

"Desidero esprimere piena solidarietà nei confronti delle forze dell'ordine, coinvolte nel codardo assalto No Tav di capodanno al cantiere di Chiomonte, nonché un sincero plauso per le donne e gli uomini in divisa che hanno garantito l'ordine al concerto di piazza Castello. In entrambi i casi professionalità e coraggio hanno evitato che le solite manifestazioni di violenza sfociassero in episodi più gravi". Ad affermarlo è Roberto Ravello, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Piemonte, a proposito delle azioni di un gruppo No Tav al cantiere nella notte di San Silvestro e del concerto della stessa notte nel centro di Torino. "Non che la cosa stupisca particolarmente - continua Ravello - ma il 2025 di antagonisti e violenti è iniziato nel peggiore dei modi. La sensazione, più volte confermata dai fatti, è che vi sia un sottile filo rosso tra l'escalation di aggressività e brutalità da parte dei soliti noti e il lassismo di certa politica, sempre più restia a condannare questi episodi. Non ritengo accettabile che petardi e bombe carta con chiodi, scagliati contro le forze dell'ordine, finiscano schiacciati e silenziati dall'omertà interessata della sinistra. Altro che legalizzare, bisognerebbe solo condannare e sgomberare".