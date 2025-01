La bacchetta di Gusmeroli

Dicono che… in attesa di cantargliele a John Elkann, che nei prossimi giorni sarà in Parlamento per riferire sui piani di Stellantis davanti ai deputati della Commissione Attività produttive di Montecitorio, l’onorevole Alberto Gusmeroli le abbia suonate ai suoi concittadini. Durante il concerto di Capodanno, infatti, l’onorevole leghista, bacchetta alla mano, ha guidato l'orchestra durante la Marcia di Radetzky, improvvisandosi direttore d’orchestra.

Un fuori programma per celebrare il suo ritorno a Palazzo civico con la fascia tricolore di sindaco che ha riportato in riva al lago anche la rassegna musicale: “Arona come Vienna”. E così torna alla mente quando pochi anni fa – era il 2018 – lo stesso Gusmeroli paragonò la sua città d’adozione (lui di nascita è lumbàrd) nientemeno che a New York in attesa di accendere il “mega albero alto 15 metri”. Che sia la lirica o le luci di Natale per lui Arona sarà sempre una capitale mondiale.