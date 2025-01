Fuggono all'alt dei carabinieri, arrestati nel Torinese

Due ragazzi di venti anni, incensurati, sono stati arrestati dai carabinieri per resistenza e detenzione di stupefacenti. Sono stati bloccati a Ciriè, nel Torinese, dopo che, non fermandosi all'alt dei militari, hanno speronato una gazzella dell'Arma. E' successo l'altro giorno in via Biaune, alla periferia della cittadina, dopo un breve inseguimento. I due, residenti a Ciriè, sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di hashish e circa 2.000 euro in contanti.