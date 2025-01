Vco, 280 interventi per dissesto idrogeologico nel 2024

Sono stati 3.160 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del comando provinciale del Verbano-Cusio-Ossola nel 2024. Di questi, mille per soccorso alle persone, 280 per incendi ed esplosioni, 280 per dissesti idrogeologici e 220 per incidenti stradali. Rispetto all'anno precedente, il numero complessivo di interventi è in crescita, così come quello legato a dissesti idrogeologici, mentre sono in diminuzione quelli dovuti a incendi e incidenti stradali. Nella giornata del primo gennaio gli interventi sono stati 14 (il doppio di quelli dello stesso giorno del 2024): la causa principale sono stati gli incendi, alcuni dei quali riconducibili ai festeggiamenti di capodanno.