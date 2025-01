Distretti Cibo, il ministero finanzia due progetti piemontesi

Il bando lanciato dal ministero dell'Agricoltura per sostenere lo sviluppo e le attività dei "Distretti del Cibo" ha premiato il Piemonte. Su sessanta domande e undici progetti finanziati, due sono stati elaborati e proposti dai distretti piemontesi: il progetto "La transizione ecologica del monregalese-cebano", presentato dal Distretto del cibo Monregalese-Cebano a indirizzo biologico, riceverà un contributo in conto capitale di 3,4 milioni di euro; quello del Distretto del cibo del Roero, invece riceverà 3,1 milioni di euro. "È una splendida notizia - commentano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore a commercio, agricoltura e cibo, Paolo Bongioanni - è il riconoscimento della capacità progettuale dei nostri territori, che hanno saputo fare rete, innovare e unire soggetti diversi del pubblico e del privato per valorizzare in modo sempre più strutturale le nostre eccellenze agroalimentari".