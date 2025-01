Fs, sui Regionali 8 milioni di viaggiatori in più nel 2024

Nel 2024 sono stati 415 milioni i passeggeri del Regionale, 8 milioni in più rispetto all'anno precedente. Mentre per il 2025 sono pronti cento nuovi treni regionali per un investimento economico di 850 milioni di euro. Lo rende noto in un comunicato Trenitalia (Gruppo Ferrovie delle Stato) che stime per quest'anno oltre 430 milioni di viaggiatori stimati in linea con quanto previsto dal Piano strategico 2025-2029 del Gruppo FS Italiane. Grazie ai Contratti di Servizio con le Regioni e Province Autonome, committenti del servizio, nel 2024 sono stati consegnati 540 treni di nuova generazione che, sommati ai 335 già acquistati in precedenza, porta a 875 il numero dei nuovi treni in circolazione. Numero destinato a crescere poiché, con le ulteriori consegne previste fino al 2027, Regionale potrà contare su 1.061 nuovi convogli, pari all'80% dell'intera flotta rinnovata, per un investimento complessivo di sette miliardi di euro.