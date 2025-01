Eva

Dicono… che Giovanni La Valle non abbia avuto il minimo dubbio, appena insediatosi alla direzione generale dell’Asl To3, nel scegliere come direttore sanitario Eva Anselmo “rubandola” all’azienda sanitaria di Biella nuovamente diretta da Mario Sanò, dove la specialista in Igiene e Medicina Preventiva svolge analogo incarico dal primo marzo 2023 quando era subentrata al dimissionario Claudio Sasso. Già direttore del distretto di Cuorgnè, Anselmo ha iniziato l’attività professionale nell’ambito dell’Asl To4 nel 2009, all’interno del servizio di Igiene e Sanità Pubblica. Dopo la sua nomina, l’ex direttore generale della Città della Salute di Torino, arrivato a Collegno in sostituzione di Franca Dall’Occo passata al Mauriziano, ora deve indicare il direttore amministrativo. Ma anche in questo caso la decisione sarebbe in vista, forse già lunedì il nome.