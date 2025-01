Tre intossicati in casa da monossido di carbonio, ad Alessandria

Tre persone sono rimaste intossicate da monossido di carbonio in un appartamento ad Alessandria. Si tratta di un uomo di 65 anni e due donne, di 60 e 27 anni. Sono state portate in codice verde in ospedale. I tre avevano richiesto nella tarda serata di ieri l'intervento del 118 per un malessere non meglio definito. I soccorritori, una volta entrati nei locali di via Morbelli, in zona Piscina, hanno rilevato con il dispositivo in dotazione la presenza del gas. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Il monossido - come spiegato dalla sala operativa - si sarebbe sprigionato da una caldaia alimentata a metano. Sembrerebbe fosse il primo giorno che i tre, di origine straniera, erano andati ad abitare nell'alloggio.