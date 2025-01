Uliano (Fim), tra Stellantis e indotto a rischio 25 mila posti

"Abbiamo una previsione di 25 mila lavoratori a rischio tra Stellantis e l'indotto se non verranno messi a disposizione gli ammortizzatori sociali". E' quanto ha dichiarato, questa mattina a Torino, a margine della presentazione dei dati della produzione Stellantis in Italia, il segretario generale della Fim-Cisl, Ferdinando Uliano. In questa fase di transizione, "per evitare di perdere posti abbiamo bisogno della proroga degli ammortizzatori sociali, a partire da quelli che scadranno nel corso di quest'anno" ha detto spiegando che "Ci è stato assicurato dal Ministro del lavoro che con appositi provvedimenti si doteranno di ammortizzatori gli stabilimenti che sono in fase di esaurimento, in modo da evitare licenziamenti".