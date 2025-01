Lupi nei centri abitati, allarme Unione Montana Valsesia

Si moltiplicano in Valsesia, come nella vicina Ossola, gli avvistamenti di lupi, anche vicini ai centri abitati. In contemporanea aumenta il numero di attacchi al bestiame. Il fenomeno ha spinto l'Unione montana dei Comuni della Valsesia (Vercelli) ad organizzare, per il 10 gennaio a Palazzo d'Adda a Varallo, una serata dal titolo "Convivere con i lupi? Anche no". "Purtroppo - spiega Donatella Rosa, assessore all'Agricoltura dell'Unione montana Valsesia - le segnalazioni da parte degli allevatori sono ormai numerose. Addirittura nell'ultimo periodo abbiamo registrato anche l'uccisione di un animale domestico, che pare sia stato attaccato da un branco di cinque esemplari. Noi, sia ben chiaro, non intendiamo richiedere lo sterminio dei lupi, ma è ormai evidente che serve una normativa che consenta agli allevatori di tutelare i propri animali senza incorrere in sanzioni". Rosa prosegue parlando della "preoccupazione per le persone, in particolare per i bambini: non si possono più lasciare i bimbi giocare tranquillamente nei prati intorno agli alpeggi". Tra i relatori della serata del 10 gennaio vi sarà il presidente nazionale dell'Associazione tutela ambiente e vita rurali, Michele Corti.