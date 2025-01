In arrivo il ciclone dell'Epifania con pioggia e vento

Nel 2025 il Perielio è oggi alle ore 14.28: in quel momento, la Terra sarà alla minima distanza dal Sole, pari a 147 milioni e 103.686 chilometri. Arriva, secondo le previsioni di iL.Meteo.it, intanto un anticiclone in coincidenza con l'Epifania con pioggia e vento ma oggi il Sole si mostrerà prepotente e raggiante su quasi tutta l'Italia, alla minima distanza e con un'intensità della luce maggiore del 7 per cento. Sono previsti disturbi solo tra Calabria e Sicilia a guastare questo spettacolo, ma una maggiore nuvolosità, anche compatta, tornerà già domani con l'arrivo della seconda perturbazione del 2025. Domenica 5 gennaio sono infatti previste delle precipitazioni sin dal mattino su Valle d'Aosta, Liguria, Toscana e localmente in Calabria; dal pomeriggio pioverà anche in Friuli Venezia Giulia e Lombardia con qualche fenomeno pure sul resto del Nord-Ovest. Ma il peggioramento più deciso è previsto tra l'Epifania e martedì 7 gennaio con l'arrivo del Ciclone della Befana: le piogge bagneranno il 6 gennaio le medesime aree, Nord-Ovest e Toscana, poi si estenderanno dalla sera verso il resto del Paese. I fenomeni più intensi sono attesi al Nord e lungo il versante tirrenico nella giornata di martedì 7 gennaio con il ritorno al lavoro e a scuola per milioni di italiani. Questo 2025 inizia dunque con due perturbazioni, una appena passata e una in arrivo.