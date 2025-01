A Torino poliziotto salva una donna con un massaggio cardiaco

Grazie a un massaggio cardiaco e alle manovre di rianimazione è riuscito a salvare la figlia dei suoi vicini. Il protagonista è un agente di polizia di Torino, che, libero dal servizio, si trovava a casa a sbrigare le faccende domestiche quando ha sentito prima un tonfo violento e poi le grida di aiuto provenire dall'appartamento accanto al suo. L'uomo è accorso immediatamente dagli anziani vicini: a terra c'era la figlia che non respira e non si sentivano i battiti cardiaci. Così il poliziotto ha effettuato le manovre e dopo alcuni minuti la donna ha ripreso conoscenza ed è stata affidata ai sanitari che intanto erano arrivati sul posto. Trasportata in codice rosso in ospedale, è ora fuori pericolo e non ha riportato danni a seguito dell'attacco. In questi giorni i familiari hanno ringraziato il poliziotto per aver salvato la vita alla donna e a alla polizia per "il più bel regalo di Natale", facendo sapere che, come riferito dai medici, la tempestività del soccorso e il modo in cui è stato praticato il massaggio sono stati determinanti per la vita della figlia.