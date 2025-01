Tanta gente per i saldi a Torino ma poche file nei negozi

Tanta gente ma poche file nei negozi di Torino nel corso del primo giorno di saldi. Il freddo pungente non ha fermato la corsa all'occasione, specie nelle catene di abbigliamento le cui vetrine si affacciano sotto i portici della centralissima via Roma e via Garibaldi. Secondo le stime di Confcommercio a Torino e provincia la spesa stimata per i saldi invernali sarà di oltre 390 milioni di euro. Fino ad oggi, secondo i dati delle associazioni di categoria, gli acquisti natalizi sono stati poco orientati su cappotti e capi pesanti: segno che un'ampia fascia della clientela ha atteso l'arrivo dei saldi alla ricerca di occasioni interessanti.