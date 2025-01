Ex sciatrice olimpica spara a vicino, 52enne resta grave

Restano gravi ma stabili le condizioni di Stefano Milanese, 52 anni, l'imprenditore ferito a colpi di pistola nel pomeriggio di ieri a Moncalieri, nel Torinese, dalla vicina di casa 84enne. L'uomo è stato intubato e sottoposto a un intervento chirurgico all'ospedale Molinette di Torino: la prognosi è riservata. E' stato colpito all'addome e al braccio destro da due colpi di pistola esplosi con un revolver calibro 38 special. A sparare Vera Schenone, ex sciatrice olimpica, che i carabinieri di Moncalieri hanno arrestato per tentato omicidio. Il marito, 89 anni, è stato denunciato per omessa custodia delle armi. Secondo le indagini dei militari dell'Arma all'origine dell'episodio ci sarebbe una lite per problemi di vicinato.