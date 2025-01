Agroppi: funerale ricorda le sue passioni, dal Toro a Elvis

I funerali di Aldo Agroppi, calciatore, allenatore, opinionista televisivo, sono stati celebrati stamani nella Chiesa di Sant'Antimo, concattedrale a Piombino, la sua città. I gonfaloni ufficiali, listati a lutto, del Torino e della Fiorentina sono rimasti esposti ai lati del feretro durante tutta la cerimonia. Sulla bara le maglie del Toro, granata, e della Fiorentina, squadra che ha allenato. La "grande passione per il Toro", così è stato detto in chiesa, e l'altra per la musica sono state ricordate dai familiari alla fine della funzione religiosa. Agroppi aveva una vasta collezione di dischi (i vinili) e, come ha ricordato una nipote, aveva trasmesso a parenti e amici un'ampia conoscenza della musica. Il suo mito assoluto era Elvis Presley e ne è stata suonata all'uscita della bara dalla chiesa la canzone 'Are You Lonesome Tonight'. Letta la lettera al nonno della nipote Giada. La cerimonia ha ricordato anche l'uomo di calcio, le sue passioni, il senso dell'impegno come quando, per esempio, coinvolgeva la famiglia nella sua tensione ideale di "fare le trasferte" con la squadra. C'erano decine e decine di persone, amici e concittadini, oltre agli ex calciatori del Toro Angelo Cereser e Claudio Sala e a quelli della Fiorentina Giancarlo Antognoni e Beppe Iachini, più l'ex dirigente viola Claudio Nassi. Piombino è stata molto colpita da questo lutto, Agroppi - nonostante una carriera sportiva che lo ha portato a girare l'Italia - ha sempre tenuto saldo il legame con la sua città e talvolta lo esprimeva anche nei suoi interventi da commentatore. Agroppi è morto la mattina del 2 gennaio durante un ricovero nell'ospedale locale di Villamarina per una forma di polmonite.