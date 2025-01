COSTUME

Riffa o raffa, la vita è una lotteria: impennata di biglietti venduti

Dopo il record negativo del 2020 continua salire il numero di italiani tentati dalla fortuna: 8,6 milioni di tagliandi (+29%) della Lotteria Italia. Lombardia scalza Lazio e Campania. Piemonte al quinto posto. Il 65% degli acquisti sono online ma resistono gli autogrill

Continua la “ripresa” della Lotteria Italia che, dopo il record negativo del 2020, sembra essere tornata in auge. Anche quest’anno, infatti, il numero di biglietti venduti ha fatto registrare un aumento del 29%, con circa 8,6 milioni di tagliandi staccati, contro i 6,7 dello scorso anno. Un segno di ripresa in vista della tradizionale estrazione dell’Epifania, quando sarà messo in palio il primo premio da 5 milioni di euro e tanti altri di seconda e terza categoria. Sul piano regionale aumentano del 41% le vendite dei biglietti in Lombardia.

Secondo quanto apprende Agipronews, per l’edizione 2024 il totale tocca quota 1,4 milioni di biglietti, numeri che fanno diventare la Lombardia – probabilmente grazie al traino delle tante grandi vincite dello scorso anno – la regione numero uno in Italia per tagliandi acquistati, scalzando il Lazio, al secondo posto con 1,2 milioni di biglietti (+0,5%). Al terzo posto del podio, come lo scorso anno, la Campania con 900mila tagliandi, per un aumento del 39%. Seguono Emilia-Romagna e Piemonte, rispettivamente con 805mila e 623mila tagliandi staccati. Tra le regioni con la crescita maggiore delle vendite spicca la Basilicata, al primo posto con un incremento del 65% (da 42mila a 69mila). Grande boom anche in Umbria, dove il numero di tagliandi venduti è passato da 132mila a 216mila (+64%), e in Trentino-Alto Adige, dove la quantità è cresciuta del 63%. Numeri importanti anche per Sicilia (+56%) e Puglia (+55%).

Come già successo negli anni precedenti, si registra ancora una volta un boom delle vendite online che nel 2024 hanno toccato le 174 mila, circa 25mila in più (+16%). Tra i canali distributivi, riporta sempre Agipronews, primeggiano le “Lotterie Nazionali” che rappresentano il 65% delle vendite e comprendono tre tipologie di punti vendita: tra questi dominano i tabaccai con il 76% del totale, mentre bar e “altri locali” costituiscono il 23% e l’1%, rimanendo stabili rispetto allo scorso anno. Al secondo posto tra i canali di distribuzione c’è la rete dei distributori locali, con il 14% dei biglietti venduti, seguita dagli autogrill, storica “tappa fortunata” per la Lotteria, con il 12%.

L’estrazione finale dei premi di prima categoria avverrà lunedì 6 gennaio durante la puntata speciale della trasmissione Rai Affari Tuoi, in occasione della quale sarà assegnato il primo premio di 5 milioni di euro. Oltre al premio principale, saranno messi in palio numerosi altri premi di seconda e terza categoria. Il numero e l’importo esatto dei premi saranno definiti da un’apposita commissione in base al totale delle vendite dei biglietti.