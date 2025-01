Europa Radicale, no a film filorusso in sede comunale Tortona

Europa Radicale contro la proiezione del docufilm 'Maidan: la strada verso la guerra', prevista per domenica nella sede comunale di corso Alessandria 62 a Tortona (Alessandria). "C'è una guerra scatenata da Putin e una guerra ibrida che viene portata avanti nel nostro Paese dalla Russia e dai suoi sostenitori, fatta di propaganda, disinformazione, fake news - spiegano in una nota Igor Boni e Silvja Manzi di Europa Radicale - permettere la proiezione di questo documentario in una sede comunale significa essere complici della diffusione di propaganda contro le democrazie e l'Europa". Secondo gli esponenti radicali, il Comune di Tortona farebbe bene a organizzare la visione del documentario '20 giorni a Mariupol' realizzato dai giornalisti rimasti intrappolati nella città assediata. "La cruda realtà di quelle immagini rispetto alla finzione narrativa della propaganda putiniana dovrebbe essere sufficiente per mettere a tacere i sostenitori di un dittatore tecnicamente nazifascista. Abbiamo scritto al sindaco Federico Chiodi per sospendere questa iniziativa infame, prevista in locali pubblici".