A26, chiusure notturne tra Arona-ss34 e Baveno-Arona

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, Aspi adotterà alcuni provvedimenti di chiusura. Dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 gennaio e dalle 23:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 gennaio sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e l'allacciamento con la SS34 del Lago Maggiore, verso Gravellona Toce. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 allo svincolo di Verbania, mentre i veicoli pesanti dovranno percorrere la sp142, la sp229 la ss34, con rientro in A26 a Verbania. Dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 gennaio sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e Arona, verso Genova. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo libero di Baveno, rientrare in A26 alla stazione di Arona.