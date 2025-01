Economisti, Bce troppo lenta nel tagliare i tassi

La Bce è stata troppo lenta nel tagliare i tassi di interesse per aiutare la stagnante economia dell'Eurozona. È quanto emerge da un sondaggio effettuato dal Financial Times che ha riguardato oltre 70 economisti, gran parte dei quali ha puntato il dito contro le incertezze dell'Eurotower. Il 46% degli intervistati afferma che l'istituzione guidata da Christine Lagarde "è rimasta indietro" e non ha agito in sincronia con l'andamento dei fondamentali dell'economia. Il 43% degli economisti interpellati, invece, si è detto convinto che la politica monetaria della Bce sia stata gestita nel modo migliore. Le attese sono per quattro-cinque tagli da 25 punti base dei tassi quest'anno da parte della Bce, contro i due attesi per la Federal Reserve.