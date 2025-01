Epifania: saldi e viaggi spingono spesa, non si rinuncia a Befana

Capodanno, Natale e prima ancora gli sconti del Black Friday non danno molto spazio di manovra per le ulteriori spese degli italiani, anche se l'inizio della stagione dei saldi da' margini per gli ultimi regali della 'stagione' in vista dell'arrivo della Befana. In effetti, a giudicare da una ricerca di Confcooperative, ben 3 italiani su 4 dichiarano di aver speso troppo durante queste feste natalizie, però con l'arrivo dei saldi si spenderanno comunque nel complesso circa 5 miliardi, oltre a ricorrere al riciclo dei regali ricevuti a Natale che valgono una contro spesa di quasi 3,4 miliardi di euro. In totale, saranno 2 italiani su 3 a fare regali per l'Epifania, per una spesa complessiva di 2,3 miliardi, in linea con il valore dello scorso anno. La Befana si conferma essere una festa per i bambini, tra i regali a farla da padrone saranno i giocattoli che predominano al Sud secondo il 65% degli intervistati. Calze piene di dolci, cioccolato ma anche carbone prodotto con zucchero italiano al Centro per il 45% del campione. Al Nord invece vince l'abbigliamento per il 51%. In crescita le vacanze con poco più i 7 milioni di italiani in viaggio, 7 su 10 di loro hanno scelto l'Italia.

Confcooperative segnala però che le festività hanno acuito le difficoltà per i circa 10 milioni di italiani in povertà, oltre al forte malcontento del ceto medio che vede ridotto il proprio potere d'acquisto a causa del caro vita. A favorire gli acquisti per l'Epifania, però, ci pensa l'inizio della stagione dei saldi che entra nel vivo. Dopo l'anticipo delle Valle d'Aosta, partita il 2 gennaio, gli sconti invernali si sono aperti oggi in tutta Italia. E quest'anno il primo weekend - il periodo più portante per i saldi di fine stagione - si allunga di un giorno grazie all'Epifania, che cade lunedì. Insomma, un 'mini ponte' che favorisce lo shopping: tra sabato 4 e lunedì 6 gennaio saranno infatti circa 8 milioni gli italiani che approfitteranno delle vendite di fine stagione per acquistare almeno un prodotto con lo sconto. A stimarlo è Confesercenti, secondo il quale a programmare un giro tra le vetrine in questi tre giorni è il 49% degli italiani. Il 59% degli interessati ha inoltre già stabilito un budget di circa 218 euro a famiglia, ma la cifra potrebbe crescere ulteriormente anche grazie agli acquisti non programmati: complessivamente sono stati infatti quasi uno su due - il 46% - coloro che hanno dichiarato di aver già deciso di acquistare almeno un prodotto durante questi saldi, ma c'è un ulteriore 50% che valuterà le offerte per decidere se comprare. Si farà shopping sia online che offline, ma otto su dieci (81%) sceglieranno i negozi per almeno un acquisto, contro il 54% che comprerà un prodotto online. I prodotti moda più desiderati per questi saldi sono maglioni e felpe, indicati dal 51% di chi ha previsto di acquistare. Seguono, a brevissima distanza, le calzature (49% delle segnalazioni) e poi - ben più staccati - gonne e pantaloni (31%), con un interesse forte per jeans e denim, e maglie e top (30%).

Inoltre, sarà complessivamente un milione gli italiani che sceglieranno di partire in occasione dell'Epifania, rivela Federalberghi: nel 91% dei casi si sceglierà l'Italia come destinazione della propria vacanza mentre solo il 9% sceglierà l'estero. Coloro che hanno scelto come periodo di vacanza la sola Epifania, si ritaglieranno 3,3 notti per il proprio soggiorno fuori casa con una spesa pro capite complessiva (ovvero comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti) di 362 euro per coloro che resteranno in Italia, e 544 euro per coloro che si recheranno all'estero. Il giro di affari specifico della festività della Befana si attesterà sui 400 milioni di euro. L'alloggio preferito sarà l'albergo nel 34,7% dei casi, seguito dalla stanza in un B&B con il 30,4%. La prenotazione si è verificata in primis contattando direttamente la struttura tramite il suo sito (35,1%) o chiamandola direttamente (20,9%). Il motivo principale della vacanza sarà la ricerca del riposo e del relax (61,8%), il divertimento (38,1%) o sarà l'occasione per praticare sport (17,6%). Per la maggior parte dei casi, il meteo non influenzerà più di tanto il progetto di vacanza (33,4%). Mentre i dubbi sulle condizioni del tempo potranno condizionare la scelta il 26,3% degli intervistati. In merito alla tipologia di regali che gli italiani hanno immaginato o stanno immaginando per questa Epifania, spicca il dono di un viaggio da sogno che preveda il soggiorno in hotel o strutture alberghiere in località incantevoli (44,5%). In questo 2025 vi sarà uno scenario sulle intenzioni di viaggio favorito dalla congiuntura positiva del calendario.