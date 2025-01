Ruffino (Azione), FdIdal questo è politicizzare la sicurezza

"Una delegazione di Fratelli d'Italia che si reca in visita dal questore di Torino per esprimere solidarietà alle forze dell'ordine e, nello stesso tempo, esaltare l'azione del governo è francamente un fuor d'opera. Politicizzare l'ordine pubblico e strumentalizzare il lavoro e i sacrifici delle forze dell'ordine è un brutto segnale che si manda alla città di Torino e al Paese". Lo dichiara Daniela Ruffino deputata e commissaria di Azione in Piemonte. "La vicinanza alle forze dell'ordine - ha aggiunto - si dà con atti concreti, non con gesti poco istituzionali. Si pensi piuttosto ad aumentare gli organici, ad adeguare gli stipendi e a migliorare la formazione di chi vigila sulla sicurezza dei cittadini. Fare propaganda politica negli ambienti della Questura è l'ultima cosa che serve a Torino e alla politica".