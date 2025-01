Frana su strada in Valsesia, intervento dei vigili del fuoco

Una frana si è verificata all'alba in Valsesia sulla strada provinciale 10 nel territorio di Rimasco (Vercelli). Una squadra dei vigili del fuoco di Varallo ha trovato numerose rocce franate sulla carreggiata dopo essersi staccate dalla parete che si affaccia sulla strada. I tecnici della Provincia, intervenuti per un sopralluogo, hanno attivato ditte specializzate per il controllo del versante e la rimozione dei detriti. La strada sarà riaperta appena possibile. Non si segnalano feriti.