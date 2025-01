Poliziotti soccorrono uomo dopo malore in aeroporto

Un uomo colpito da un malore nell'aeroporto di Torino Caselle mentre attendeva di partire per le vacanze è stato soccorso da due agenti della polizia di Stato in servizio presso lo scalo. E' successo durante le festività natalizie. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di una passeggera al gate 10. L'uomo era in stato di semi incoscienza e respirava con affanno. La moglie ha informato i poliziotti che il marito soffriva di epilessia. Gli agenti hanno messo il corpo in posizione di sicurezza per evitare l'inghiottimento della lingua e, dopo questa manovra, la respirazione è ripresa correttamente. Quindi hanno parlato all'uomo per tenerlo vigile e cosciente in attesa dell'arrivo dei medici. L'uomo è stato poi portato in ospedale per i controlli e dimesso la sera stessa. La famiglia ha ringraziato la polizia di Stato per la professionalità dimostrata dagli agenti.