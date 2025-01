Consigliere lombardo di Italia Viva aderisce a Forza Italia

Il consigliere regionale lombardo Giuseppe Licata aderisce a Forza Italia. L'ex sindaco di Lozza, nel Varesotto, era stato eletto con il Terzo polo alle regionali ma lo scorso novembre aveva lasciato Italia Viva, rimanendo formalmente nel gruppo consiliare Azione-Italia Viva-Renew Europe da autonomo. Ora l'approdo in Forza Italia, con il gruppo azzurro che al Pirellone adesso conta su 9 consiglieri (erano 6 a inizio legislatura), compreso il sottosegretario Ruggero Invernizzi. Una scelta "di concretezza, rispetto ai progetti per la Lombardia a cui sto lavorando in Regione, e di coerenza valoriale" spiega Licata. "Dopo il tramonto del progetto del Terzo Polo a cui avevo fortemente creduto fino a diventarne esponente in Consiglio Regionale - aggiunge -, ho deciso di sfuggire a logiche attendistiche, che avrebbero indebolito la mia incisività nelle battaglie che voglio continuare a condurre" in Regione Lombardia, "dove Forza Italia sta nettamente incidendo nell'azione di governo con politiche chiare e di buon senso, che coniugano i valori liberali con la solidarietà e l'attenzione ai più fragili, temi fino ad oggi monopolio meramente ideologico della sinistra". Ad ogni modo "non cambierò le modalità e i contenuti del mio impegno politico" e "continuerò soprattutto a dare il mio contributo, conto con maggiori strumenti a disposizione, a favore delle più importanti sfide che la nostra Regione deve affrontare: quelle per un sistema sanitario regionale e dei trasporti pubblici efficienti, capillari e alla portata di tutti, come adesso oggettivamente non sono" conclude Licata ringraziando il coordinatore regionale di Forza Italia Alessandro Sorte "per la grande disponibilità al dialogo e tutto il partito per la sincera e calorosa accoglienza".