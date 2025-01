Morto Gunnella, ex ministro Pri

E' morto a Palermo Aristide Gunnella, 93 anni, ministro per gli Affari Regionali nel governo Goria dal 1987 al 1988 e sottosegretario in diversi governi, prima alle Partecipazioni statali (1979 con premier Giulio Andreotti e nel 1974-76 con Aldo Moro) e poi agli Affari Esteri (1980-81 con Cossiga e Forlani). Laureato in giurisprudenza, nato a Mazara del Vallo il 18 marzo 1931, Gunnella fu manager d'azienda prima di arrivare a una candidatura alle politiche del 1968 tra le liste del Partito repubblicano italiano, venendo eletto per la prima volta deputato. Resterà parlamentare fino al 1992 e sarà anche vicesegretario nazionale del Pri. Coinvolto in procedimenti giudiziari per voto di scambio e corruzione, Gunnella fu arrestato a luglio 1993 in una indagine per una maxi-tangente per la costruzione di una diga nei Nebrosi, assolto dall'accusa in primo grado e condannato in Appello, condanna dichiarata prescritta dalla Cassazione.