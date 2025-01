Aptera con Pininfarina per la mobilità sostenibile

Al CES 2025, nello stand situato presso la Central Plaza del Las Vegas Convention Center, Aptera Motors presenterà il suo veicolo solare elettrico sviluppato avvalendosi dell'esperienza aerodinamica di Pininfarina. Si tratta di un mezzo pensato per una mobilità a basso consumo energetico, che non richiede ricarica per gran parte del suo utilizzo quotidiano. Il contributo di Pininfarina, e della sua galleria del vento di Grugliasco, è stato fondamentale per ottenere prestazioni aerodinamiche rivoluzionarie. Infatti, Aptera, mediante la partnership con Pininfarina, è riuscita a raggiungere uno dei coefficienti di resistenza più bassi in assoluto. Inoltre, attraverso 700 watt di celle solari integrate, il veicolo, pronto per la produzione, consente alla maggior parte dei conducenti di utilizzarlo quotidianamente senza avere necessità di ricarica: percorre con una singola carica circa 644 km e quasi 65 con la sola energia solare. "Aptera ha davvero spinto i confini di ciò che è possibile nel design e nell'efficienza dei veicoli - ha dichiarato Giuseppe Bonollo, Svp business unit mobility di Pininfarina - abbiamo sempre considerato l'aerodinamica un componente essenziale del design in Pininfarina. Siamo quindi entusiasti di aver supportato la validazione aerodinamica del veicolo Aptera con risultati davvero unici".