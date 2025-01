Caro sindaco ti scrivo

Dicono che... abbia destato una certa sorpresa nei sindaci la lettera ricevuta dal neodirettore generale dell’Asl To3, Giovanni La Valle che appena insediatosi non solo ha accelerato sulla nomina del direttore sanitario, Eva Anselmo e, oggi, di quello amministrativo nella persona di Carlo Conte, attuale dirigente di Città della Salute, ma non ha perso tempo per lanciare un messaggio al territorio.

Tra tattica e strategia, l’ex numero uno delle Molinette, arrivato a Collegno al posto di Franca Dall’Occo, scrive ai primi cittadini i cui Coumuni sono compresi della competenza dell’Asl, spiegando tra l’altro che “siamo tutti consapevoli delle difficoltà che la sanità sta vivendo e il nostro obiettivo è quello di dare risposte concrete e tempestive ai cittadini. Ma questo non è un impegno che possiamo affrontare da soli, ma grazie alla collaborazione di tutti e in particolare delle istituzioni locali”. Un messaggio che tra dichiarazioni d’intenti e un po’ di captatio benevolentiae pare aver fatto breccia in un ex primo cittadino, qual è l’assessore regionale Federico Riboldi. Tanto da aver inviato la lettera nella chat dei direttori generali delle Asl invitandoli a seguire l’esempio.