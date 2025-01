Nel 2024 intercettati oltre 7 milioni non dichiarati a Caselle

È di oltre sette milioni di euro la valuta non dichiarata sequestrata all'aeroporto di 'Sandro Pertini' a Caselle nel corso dell'anno 2024, dai militari della guardia di finanza e dall'ufficio Dogane di Torino. Le sanzioni applicate per il trasferimento senza dichiarazione del denaro supera invece i 72mila euro. È quanto emerge dai dati sulle attività investigative delle fiamme gialle nello scalo torinese. Sempre per quanto riguarda i sequestri nel 2024, è stata scoperta l'introduzione illegale di 26 chili di tabacchi lavorati esteri, 2.300 pezzi fra capi d'abbigliamento, accessori, calzature e borse risultati contraffatti. Invece sono circa 50 le confezioni di farmaci importati da passeggeri in arrivo dal Ghana in assenza della prescritta autorizzazione.