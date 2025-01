SANITÀ

Asl, direttori al (nuovo) bando

Il ministero fa partire l'aggiornamento dell'elenco nazionale dei manager. In Piemonte lo avevano atteso invano in autunno. La lista pronta entro l'estate. Poi, si riapriranno quelle delle varie Regioni, anche per i direttori amministrativi e sanitari

In Piemonte lo avevano atteso, invano, fino all’ultimo prima di procedere con le nomine dei nuovi direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere. Il nuovo bando nazionale per i manager, però, è arrivato soltanto ieri.

Da tempo nei programmi del ministero retto da Orazio Schillaci e richiesto da più di una Regione al fine di allargare la possibilità di scelta per il governo delle Asl, l’avviso pubblico di selezione per titoli ai fini dell’’aggiornamento dell’elenco nazionale è stato pubblicato da qualche ora sulla Gazzetta Ufficiale. Gli aspiranti direttori avranno tempo fino al 7 febbraio per presentare le domande. Da lì in poi incomincerà la fase più lunga della procedura i cui tempi saranno, ovviamente, legati anche al numero di candidati. Una commissione dovrà verificare tutti i curricula e, appunto, i titoli necessari. Un lavoro che, normalmente, si protrae per alcuni mesi e dunque è facilmente ipotizzabile che l’elenco aggiornato non sarà pronto prima dell’inizio dell’estate.

Come si diceva, in Piemonte i vertici della sanità regionale avevano confidato in una riapertura in autunno in modo tale da poter accogliere nell’elenco regionale anche i nuovi idonei. E vista la nutrita partecipazione all’offerta piemontese da parte di chi era già nella lista nazionale, ma in precedenza non aveva aderito, è lecito supporre che la platea tra cui scegliere i nuovi direttori per il Piemonte sarebbe stata ancora più vasta.