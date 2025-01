Asti, parte progetto della Provincia sul "buon amministratore"

La Regione Piemonte ha approvato e finanziato, attraverso il bando sulla partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori, il progetto della Provincia di Asti 'L'ABC del Buon Amministratore' rivolto ai giovani tra i 15 e 29 anni, agli amministratori under 35 o di nuova nomina. Ad annunciare l'avvio del progetto, arrivato alla sua terza edizione, è il presidente della Provincia Maurizio Rasero: "Le motivazioni che hanno spinto la Provincia a prendere parte a questa iniziativa sono molteplici e legate principalmente alla possibilità di ampliare le competenze amministrative dei giovani, affinché possano affrontare le sfide locali con maggiore consapevolezza e professionalità". "Grazie alla collaborazione con esperti del settore che operano da anni sul campo, i partecipanti avranno l'opportunità di apprendere da chi ha già accumulato una solida esperienza in ambito amministrativo, acquisendo così conoscenze pratiche e approfondite - dice Rasero - Questo programma rappresenta un'opportunità fondamentale per l'incontro, il confronto e l'apprendimento reciproco, elementi indispensabili per una gestione amministrativa efficace e al passo con le sfide del nostro tempo". Il progetto prevede l'organizzazione di sette laboratori con cadenza mensile. "Gli incontri saranno guidati da esperti qualificati nei diversi ambiti trattati e si svolgeranno con una prima fase teorica, seguita da focus condotti con tecniche didattiche attive, come giochi di ruolo, simulazioni e attività di progettazione partecipata", afferma il consigliere provinciale Carlo Mancuso, delegato alle Politiche Giovanili.