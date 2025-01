Verrone nuovo presidente Associazione Magistrati Militari

Filippo Verrone è il nuovo Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Militari (AMMI). Ieri il Consiglio Direttivo dell'AMMI ha eletto il nuovo Presidente che succede a Giovanni Barone, Procuratore Militare presso il Tribunale Militare di Napoli. Verrone dal 2022 è il Presidente del Tribunale Militare di Napoli con competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. L'Associazione costituita il 24 novembre 1969 si propone di tutelare gli interessi morali e materiali, giuridici ed economici dei magistrati militari, nel prestigio e nel rispetto della loro funzione giudiziaria, attivandosi, ove occorra, affinché sia garantita l'indipendenza della giurisdizione militare, secondo i principi costituzionalmente garantiti. Essa cura, inoltre, il coordinamento con le altre Associazioni di magistrati, promuove iniziative di carattere culturale ed assistenziale ed intende offrire il contributo della scienza ed esperienza della magistratura militare alla elaborazione di riforme legislative e regolamentari, con particolare riguardo a quelle relative all'ordinamento giudiziario. "Colgo l'occasione per ringraziare il Presidente uscente per il suo instancabile lavoro e per i risultati raggiunti durante il suo mandato biennale. La magistratura militare è un pilastro della legalità nel nostro Paese e l'Associazione Nazionale Magistrati Militari continuerà a lavorare con impegno per affrontare le sfide del futuro con competenza, trasparenza e dedizione specie in questo particolare momento che vede all'esame del Parlamento una serie di provvedimenti inerenti la giustizia in generale con probabili ripercussioni nella giustizia militare", ha detto il neo presidente Verrone. Nelle sue linee programmatiche Verrone ha sottolineato la centralità del ruolo della magistratura militare nel garantire il rispetto delle leggi in ambito militare e ha espresso la volontà di rafforzare la cooperazione con le istituzioni civili e militari, promuovendo al contempo un costante aggiornamento professionale per tutti i membri dell'Associazione. L'Associazione, quindi, rinnova il proprio impegno a promuovere il dialogo tra le istituzioni e a rappresentare un punto di riferimento per tutti i magistrati militari italiani. Verrone entra in magistratura nel 1982 dove ha ricoperto importanti incarichi sia nella magistratura inquirente che giudicante. È stato dapprima Sostituto, poi Gip e Gup, fino a divenire, nel 2000, Procuratore Militare a Napoli. Nel 2012 ottiene la nomina a Giudice della Commissione Tributaria Regionale della Campania e nel 2015 a Presidente del Tribunale Militare di Roma.