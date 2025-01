"In pari", universitari tutor per gli studenti delle medie

Universitari che aiutano ragazze e ragazzi delle scuole medie in italiano, matematica e inglese, in un tutoraggio fra pari che ha l'obiettivo di portare benefici a entrambe le parti, combattere la dispersione scolastica e promuovere l'inclusione educativa nelle aree interne della città metropolitana di Torino. Parte oggi, con l'avvio della ricerca dei tutor volontari che seguiranno poi una formazione apposita, 'In pari', il programma di tutoraggio online promosso dalla Fondazione Ufficio Pio in collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione per la Scuola, Fondazione Links, Università e Politecnico. Il progetto prevede un affiancamento per 3 ore a settimana per 12 settimane e coinvolge 23 istituti comprensivi delle aree periferiche del Torinese che hanno già indicato oltre 600 studenti come fruitori del tutoraggio online. A regime l'obiettivo è arrivare a 300 tutor. "Oggi - sottolinea il presidente della Compagnia di San Paolo, Marco Gilli - è fondamentale valorizzare i talenti di tutti, soprattutto di quelli che sono più fragili e hanno meno possibilità. È un modo per far crescere le persone quindi le competenze e, di conseguenza, il territorio". Per la presidente di Fondazione per la Scuola, Giulia Guglielmini "contrastare la dispersione scolastica è possibile, bisogna mettere a sistema le cose che funzionano". Aspetto su cui concordano i due rettori: a quello del Politecnico, Stefano Corgnati, "piacerebbe immaginare che nei crediti che chiediamo ai nostri studenti questo tipo di iniziative diventino una parte importante", mentre il rettore di UniTo, Stefano Geuna, sogna che "tutti gli studenti si mettano a disposizione di progetti come questo".