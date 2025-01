Lo Russo, nuova stagione Anci per Comuni protagonisti

"Si apre una nuova stagione per Anci, in cui ci poniamo l'obiettivo di rendere maggiormente protagonisti i Comuni, favorendone un ruolo centrale nelle politiche del Paese, in particolar modo in un momento in cui si ragiona di autonomie, individuando spesso Stato e Regioni come poli unici della discussione". A rilanciare il tema del ruolo dei Comuni, anche attraverso una programmazione dei fondi europei dati direttamente alle Città, il sindaco di Torino, coordinatore dei sindaci Dem e vicepresidente Anci, Stefano Lo Russo, in occasione della prima riunione dell'ufficio di presidenza Anci. Nella riunione è stato condiviso il programma di lavoro che - evidenzia il primo cittadino del capoluogo piemontese - "agirà su tre grandi questioni: la programmazione dei fondi europei, i temi legati alla finanza locale e la riforma del Testo Unico sugli enti locali". "La nostra è una visione che si inserisce in un quadro più ampio", osserva Lo Russo, ribadendo l'apprezzamento per il fatto che "per la prima volta ci siano esplicitamente le città tra le deleghe del neo commissario europeo Fitto. Una novità che, come responsabile Anci delle Politiche comunitarie e internazionali, ritengo importantissima e credo sia segnale di una prospettiva capace di dare il giusto peso al ruolo di Comuni e Città, soprattutto nella futura programmazione dei fondi europei". Citando poi temi come casa, servizi sociosanitari e trasporti, Lo Russo sottolinea: "abbiamo la consapevolezza di poter costruire proposte e politiche da sottoporre a Governo e Parlamento attraverso un processo che deve necessariamente vedere il coinvolgimento di tutte le articolazioni amministrative sul territorio".