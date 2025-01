FdI, odg di vicinanza a Forze dell'Ordine e Forze Armate

Il gruppo FdI in Piemonte ribadisce con un ordine del giorno presentato in Consiglio regionale "pieno appoggio e gratitudine alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate impegnate ogni giorno nella tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e nel rispetto della legalità". "Con questo odg - afferma il capogruppo Carlo Riva Vercellotti - vogliamo ulteriormente rimarcare l'importanza di supportare le donne e gli uomini in divisa che costituiscono il primo baluardo contro il crimine e la violenza. Le Forze dell'Ordine sono il nostro presidio di sicurezza, le istituzioni hanno il dovere di sostenerle con convinzione nel loro instancabile ed encomiabile impegno a favore della legalità". "Ci aspettiamo che anche la sinistra, sempre pronta a mettere sotto processo mediatico Polizia e Carabinieri - aggiunge - esprima solidarietà alle Forze dell'Ordine e alle Forze Armate e condanni fermamente e senza tentennamenti le violenze fisiche messe in atto con regolarità da centri sociali e antagonisti, e i gravi fatti di Capodanno avvenuti a Rimini e Milano". "Per il governo Meloni - aggiunge la vicecapogruppo Alessandra Binzoni - la sicurezza è una priorità, ne è un esempio tangibile la volontà di estendere il modello Caivano ad altre aree periferiche del Paese. Anche il recente rinnovo del contratto del comparto sicurezza e difesa, e il rafforzamento della loro tutela legale previsto nel Ddl sicurezza, costituisce un concreto impegno a sostegno di chi con dedizione quotidianamente fornisce un contributo decisivo alla sicurezza della nostra Nazione".