Radicali, Torino 4 volte nella top ten del "tracollo Trenitalia"

"Torino appare per ben quattro volte nella top ten dei peggiori treni d'Italia". E' quanto osserva Europa Radicale commentando i dati locali di 'Altra Velocità', uno studio condotto a livello nazionale e presentato oggi a Roma. Nel dossier, curato dalla specialista informatica Chiara Calore, sono contenuti i tempi di percorrenza di oltre 22 mila 'Frecce' che hanno viaggiato fra ottobre e dicembre del 2024. I promotori dell'iniziativa parlano di "tracollo di Trenitalia". "Alcune tratte - spiegano Igor Boni e Silvja Manzi, esponenti di Europa Radicale - emergono come le più critiche, con ritardi medi di 40 minuti o con treni mai arrivati in orario. Torino non sfugge a questa regola, che chiunque viaggi ben conosce". Quattro, così come riporta un comunicato, sono le criticità segnalate dallo studio: "FR9587 da Torino a Reggio Calabria ha raggiunto il ritardo medio non invidiabile di 36 minuti, con un record incredibile di 272 minuti il 29 novembre. FR9304 da Napoli a Torino ha raggiunto il ritardo medio di 33 minuti arrivando puntuale solo 9 volte in tre mesi e con un record di 196 minuti di ritardo il 2 ottobre. FR9583 da Torino a Reggio Calabria ha raggiunto il ritardo medio di 31 minuti con un record di 168 minuti il 5 novembre. FR9588 da Reggio Calabria a Torino ha raggiunto il ritardo medio di 28 minuti con un record di 140 minuti il 10 dicembre". Boni e Manzi affermano che il dossier fotografa "un sistema al collasso" e aggiungono che "il tutto accade mentre il Ministro competente, Matteo Salvini, pare non interessarsi al problema essendo impegnato a commentare ogni altro evento di cronaca e cercando di attribuire a un chiodo uno dei peggiori giorni del trasporto ferroviario italiano".