Scontri derby Juve-Toro, tra i diffidati anche non ultras

Tra i 73 provvedimenti Daspo, emessi dalla questura di Torino in relazione ai fatti avvenuti prima del derby di andata Juventus-Torino del novembre scorso, dieci non riguardano ultras, ma tifosi non appartenenti a gruppi organizzati. Infatti la divisione della polizia anticrimine della Questura di Torino ha emesso diffide non solo a chi partecipò agli scontri la sera prima, ma anche nei riguardi di tifosi del Toro che si sono resi responsabili di danneggiamenti all'interno del settore ospiti dello stadio, durante la partita dello scorso 9 novembre, quando vennero distrutti i seggiolini e i bagni dello stadio. I gruppi ultras infatti quel giorno, come ormai avviene da alcuni anni, non si presentarono all'Allianz Stadium, protestando con il fatto che per acquistare il biglietti del settore ospiti bisognasse registrarsi al sito della società bianconera, mentre andarono allo stadio tifosi granata "normali".