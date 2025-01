Tar Piemonte respinge ricorso Rfi contro Comune di Ivrea

Il Tar del Piemonte ha respinto il ricorso di Rfi contro il Comune di Ivrea (Torino), che ha chiesto all'azienda di pagare l'occupazione di suolo pubblico per i cantieri in corso in città, relativi alla elettrificazione della ferrovia per Aosta. Secondo i giudici del Tar non è prevista alcuna esenzione al regolamento del Comune dal momento che l'azienda "sebbene gestisca l'infrastruttura ferroviaria nazionale sulla base di un rapporto concessorio da parte dello Stato, non agisce attraverso poteri o funzioni di stampo amministrativo riferibili a quest'ultimo, ma opera in regime d'impresa con le forme e gli strumenti tipici dell'attività economica privata". Rfi aveva chiesto l'esenzione dal pagamento del canone, considerando come "opera di interesse nazionale" l'elettrificazione della Ivrea-Aosta. "Si tratta di una sentenza di primo grado - dice in merito il sindaco di Ivrea, Matteo Chiantore - e siamo disponibili a sederci attorno a un tavolo con Rfi per trovare una soluzione che soddisfi tutti".