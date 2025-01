Lingua straniera

Dicono che… sarà perché vive in una zona di frontiera o forse perché a scuola bigiava le ore di grammatica, di certo l’italiano di Alberto Preioni è apparso un po’ claudicante nelle ultime uscite sui social.

SOTTOSEGRETARIO Alberto Preioni (a destra nella foto)

L’ex capogruppo della Lega a Palazzo Lascaris e oggi sottosegretario di Alberto Cirio in Regione Piemonte, ha pubblicato qualche ora fa uno scombiccherato post sulla liberazione di Cecilia Sala: “Non vorrei essere nelle ossessionate che in italiana sbraitano perché a loro dire non c’è libertà di stampa ma dimenticandosi molto spesso la condizione mediovelavale della donna in medio oriente…. Per quello non strillano...” è stata la sua chiosa. Parole degne della celebre rubrica Ipse Dixit della Gialappa’s. Cosa volesse dire si può intuire tra le righe, la lingua in cui si è espresso risulta, a oggi, sconosciuta.